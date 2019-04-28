السعودية اليوم / تعليق حملة مكافحة شلل الأطفال في باكستان لأسباب أمنية



إسلام آباد 22 شعبان 1440 هـ الموافق 27 إبريل 2019 م واس

علقت السلطات الباكستانية الحملة الوطنية لمكافحة شلل الأطفال في البلاد بعد تعرض فرق الحملة لاعتداءات أدت إلى مقتل أحد عمال الصحة واثنين من رجال الشرطة المأمورين بحماية الفرق الطبية لهذه الحملة.

وأوضح مسؤولون باكستانيون أن الجهة المشرفة على برنامج الحملة الوطنية لمكافحة شلل الأطفال عممت اليوم مذكرة على مكاتبها في جميع أنحاء باكستان لتعليق الحملة.

وأضاف المسؤولون أن هذا التطور جاء بعد أن استهدف مسلحون مجهولون فرق حملة مكافحة شلل الأطفال في عدد من المناطق بإقليمي خيبر بختونخواه وبلوشستان المحاذيين لأفغانستان ما أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص بينهم كادر طبي واثنين من رجال الشرطة الأسبوع الماضي.

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03:11ت م

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