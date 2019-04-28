شكرا لقرائتكم خبر عن كلية الأمير محمد بن سلمان: برامج للواقع الافتراضي والواقع المعزز والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

وقعت كلية الأمير محمد بن سلمان للأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، أمس الأول (الجمعة)، اتفاقية تعاون مع جامعة دي جي بِن الأمريكية ممثلةً في شركة المبادرات المتقدمة الشريك الإستراتيجي للجامعة في المملكة.

وأوضح عميد الكلية الدكتور عبدالله الدهلاوي الذي وقع الاتفاقية ممثلاً عن كلية الأمير محمد بن سلمان للأمن السيبراني، أن هذه الشراكة الإستراتيجية تهدف إلى تفعيل التعاون الأكاديمي بين الجامعة والكلية لتصميم وتقديم برامج التعليم العالي في تخصص المحاكاة اللحظية التفاعلية وتطبيقاتها المهمة وتطوير برمجيات الواقع الافتراضي والواقع المعزز، مشيراً إلى أن تلك البرامج والتطبيقات جميعها من التقنيات المستقبلية التي ستتميز الكلية بتقديمها، وهي ضمن حزمة من البرامج الأكاديمية التي تتواءم مع متطلبات الوظائف التقنية المستقبلية في المملكة.

من جهته، أشار مدير الشراكات الدولية في جامعة «دي جي بِن» الدكتور جيسون تشاو إلى أهمية الشراكة الإستراتيجية مع كلية الأمير محمد بن سلمان للأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة لما تتميز به الكلية في منهجيتها التعليمية وبرامجها الأكاديمية النوعية المواكبة للتقنيات المتقدمة.