شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مكة ونائبه يتسلمان التقرير السنوي لهيئة «المواصفات» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، ونائبه الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، في مقر الإمارة بجدة، محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد القصبي، يرافقه عدد من مسؤولي الهيئة.

واستمع الأميران خالد الفيصل وبدر بن سلطان إلى نبذة عن أعمال الهيئة مع شركائها في تبني وتطوير مواصفات الخدمات، ومن أبرزها مشروع المواصفات القياسية لخدمات الحج والعمرة، والدليل الإرشادي للمسؤولية الاجتماعية في المملكة.

وتسلّم أمير منطقة مكة المكرمة ونائبه التقرير السنوي لهيئة المواصفات للعام 2018، المتضمن أعمالها ومبادراتها لرفع مستوى سلامة وجودة المنتجات والسلع بالسوق.

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من جهة أخرى، يفتتح مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، اليوم (الأحد)، مشروع إسكان أعضاء وعضوات هيئة التدريس النموذجي بجامعة الملك عبدالعزيز، الذي يبلغ عدد وحداته 780 فيلا، بمساحة إجمالية تتجاوز 650 ألف متر مربع.

ويضم المشروع عددا من المرافق والخدمات الأخرى، منها مسطحات خضراء على مساحة 55 ألف متر مربع، و5 ملاعب رياضية، و3 مساجد، بالإضافة إلى مناطق ألعاب للأطفال، و3 كم ممرات المشاة.

ويعكس مشروع إسكان أعضاء هيئة التدريس، اهتمام الجامعة بتوفير سكن ملائم للأكاديميين، إدراكاً منها بأهمية استقراراهم الاجتماعي والمهني، ومساعدتهم على أداء واجبهم الوظيفي على أكمل وجه، حيث يعدّ المشروع استثمارا للأجيال القادمة، ويمكّن الجامعة من تحقيق رسالتها ورؤيتها التعليمية.