شكرا لقرائتكم خبر عن مشعل بن ماجد يفتتح فعاليات أسبوع المرور العربي.. غداً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) يرعى محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز غداً (الاثنين)، افتتاح فعاليات أسبوع المرور العربي 2019، والمعرض المصاحب له، تحت شعار «القيادة الآمنة.. تضمن سلامتك وسلامة الآخرين»، بمشاركة 21 جهة حكومية وخاصة. vوتتضمن الفعاليات التي تستمر خمسة أيام، عددا من البرامج التوعوية لقائدي المركبات والأسرة للحدّ من المخالفات المرورية التي تتسبب بوقوع حوادث مرورية، كذلك مسرحاً للطفل ومسار طريق معدّا لتعليم الطفل القيادة الآمنة.

يرعى محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز غداً (الاثنين)، افتتاح فعاليات أسبوع المرور العربي 2019، والمعرض المصاحب له، تحت شعار «القيادة الآمنة.. تضمن سلامتك وسلامة الآخرين»، بمشاركة 21 جهة حكومية وخاصة. vوتتضمن الفعاليات التي تستمر خمسة أيام، عددا من البرامج التوعوية لقائدي المركبات والأسرة للحدّ من المخالفات المرورية التي تتسبب بوقوع حوادث مرورية، كذلك مسرحاً للطفل ومسار طريق معدّا لتعليم الطفل القيادة الآمنة.

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