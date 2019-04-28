مكة: إصابة حارس مستودع بحروق في الحسينية

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جدة - خالد شويل - أحمد اللحياني (مكة المكرمة) سيطرت فرق الإطفاء التابعة لإدارة الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة على حريق اندلع بمستودع في ضاحية الحسينية، أمس (السبت). سيطرت فرق الإطفاء التابعة لإدارة الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة على حريق اندلع بمستودع في ضاحية الحسينية، أمس (السبت). وأفاد المتحدث باسم الإدارة الرائد نايف الشريف أن مركز العمليات الموحد تلقى بلاغا عن وقوع حادث حريق في مستودع بحي الحسينية، عبارة عن اشتعال النار في أرض مسورة ومكشوفة تقدر أبعادها بـ150×150م تحتوي على مجموعة من الغرف المبنية بالصاج، ومخزن به مجموعة من الأثاث المستخدم وأخشاب ونفايات. وأكد أنه تمت السيطرة على الحادث وإخماده دون امتداده إلى المواقع المجاورة، وقد نجم عنه إصابة حارس الموقع بحروق سطحية، وجرى نقله للمستشفى وحالته الصحية مستقرة. وأشار الشريف إلى أن فريق التحقيق بالإدارة باشر التعرف على مسببات الحادث، بالتنسيق مع الجهات المعنية.



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