«رئاسة الحرمين»: تظليل الحرم قيد الدراسة

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة) أكد المتحدث باسم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أن ما ذكر حول مشروع تظليل بعض المناطق في المسجد الحرام، وتناولته بعض الصحف ووسائل الإعلام ومواقع التواصل قد بني على مقترحات لم تثبت جدواها بعد، ولم يتم إقرارها بشكل نهائي حتى الآن، وأن الجهة المختصة بإدارة المشروع ستعلن الموضوع حال إقراره. وأشار المتحدث في بيان صحفي، أمس (السبت)، إلى أن جميع المشاريع في المسجد الحرام وجداولها الزمنية محل البحث والدراسة من قبل الجهات المختصة، مؤكدا اهتمام القيادة بتقديم أفضل الخدمات على أرقى المستويات في خدمة الحرمين وقاصديهما.

أكد المتحدث باسم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أن ما ذكر حول مشروع تظليل بعض المناطق في المسجد الحرام، وتناولته بعض الصحف ووسائل الإعلام ومواقع التواصل قد بني على مقترحات لم تثبت جدواها بعد، ولم يتم إقرارها بشكل نهائي حتى الآن، وأن الجهة المختصة بإدارة المشروع ستعلن الموضوع حال إقراره. وأشار المتحدث في بيان صحفي، أمس (السبت)، إلى أن جميع المشاريع في المسجد الحرام وجداولها الزمنية محل البحث والدراسة من قبل الجهات المختصة، مؤكدا اهتمام القيادة بتقديم أفضل الخدمات على أرقى المستويات في خدمة الحرمين وقاصديهما.

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