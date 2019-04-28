شكرا لقرائتكم خبر عن 14 إصابة في انقلاب حافلة على طريق الرياض والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - محمد السبيعي (الطائف)أصيب 14 شخصا في انقلاب حافلة نقل ركاب بطريق الرياض مساء أمس الأول (الجمعة)، ووفق «صحة الطائف»، فإن الحالات تم إسعافها على الفور للمستشفيات، وتم تنويم 6 حالات في مستشفى الخرمة، وإحالة 3 حالات لمستشفيات الطائف الأخرى لما استوجبه وضعها الصحي.
وأكدت «الصحة» أنه تم استنفار كافة الطواقم الطبية بطوارئ الخرمة، وفرز الحالات المصابة وتقديم الإسعافات الأولية ميدانيا، وتبين أن الإصابات بين المتوسطة والطفيفة، فيما الحالات المحالة لمستشفيات الطائف تمثلت في كسور مضاعفة ونزيف خارجي وتهتكات داخلية، وجميعها في وضع مستقر حاليا. يذكر أن الحافلة كانت تقل 17 شخصا من جنسيات عربية.
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