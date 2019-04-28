الارشيف / اخبار السعوديه

14 إصابة في انقلاب حافلة على طريق الرياض

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن 14 إصابة في انقلاب حافلة على طريق الرياض والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد السبيعي (الطائف)

أصيب 14 شخصا في انقلاب حافلة نقل ركاب بطريق الرياض مساء أمس الأول (الجمعة)، ووفق «صحة الطائف»، فإن الحالات تم إسعافها على الفور للمستشفيات، وتم تنويم 6 حالات في مستشفى الخرمة، وإحالة 3 حالات لمستشفيات الطائف الأخرى لما استوجبه وضعها الصحي.

وأكدت «الصحة» أنه تم استنفار كافة الطواقم الطبية بطوارئ الخرمة، وفرز الحالات المصابة وتقديم الإسعافات الأولية ميدانيا، وتبين أن الإصابات بين المتوسطة والطفيفة، فيما الحالات المحالة لمستشفيات الطائف تمثلت في كسور مضاعفة ونزيف خارجي وتهتكات داخلية، وجميعها في وضع مستقر حاليا. يذكر أن الحافلة كانت تقل 17 شخصا من جنسيات عربية.


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 14 إصابة في انقلاب حافلة على طريق الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا