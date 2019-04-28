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بدء تجهيز مواقف سيارات المعتمرين في رمضان

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جدة - خالد شويل - عبدالله الدهاس (مكة المكرمة) al-

بدأت أمانة العاصمة المقدسة، بالتعاون مع إدارة المرور، والشركة للنقل الجماعي (سابتكو)، في تجهيز مواقف سيارات المعتمرين القادمين من مختلف المناطق والمحافظات في مداخل مكة المكرمة استعدادا لشهر رمضان المبارك القادم.

وتشمل تلك المواقف موقف الشرائع بطريق مكة - السيل السريع، وموقف الشميسي بطريق مكة - جدة السريع، وموقف النوارية بطريق مكة - المدينة السريع، وموقف الكر بطريق مكة - الهدا، وموقف طريق مكة - الليث.

وسيتم تزويد هذه المواقف بمسارات خاصة لحافلات النقل الجماعي وسيارات الأجرة الخاصة للعمل على مدار الساعة لنقل المعتمرين من وإلى المسجد الحرام بعد أن يتم إيقاف سياراتهم في هذه المواقف عبر نقاط الفرز الأمنية التي ستخصصها إدارة مرور العاصمة المقدسة، التي ستبدأ عملها مطلع الشهر الفضيل.

وتبلغ المساحة الإجمالية لهذه المواقف نحو 1.500 مليون متر مربع، وتستوعب أكثر من 45 ألف سيارة.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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