شكرا لقرائتكم خبر عن 5211 استشهاداً علمياً من جامعة الطائف.. العام الماضي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الطائف)

سجلت جامعة الطائف أكثر من 5211 استشهاداً علمياً من خلال الأوراق العلمية، وأنجزت 53 بحثاً دولياً في الإنتاج البحثي للعام الماضي 2018، محققاً تجاوزاً في الإنتاج البحثي وهو يعد الأفضل منذ سنوات، وفق ما أعلنه عميد البحث العلمي في جامعة الطائف الدكتور خالد بن عبدالله السواط.

وبين السواط أن عدد الأبحاث المنشورة في مجلات دورية محكمة مسجلة بقواعد البيانات العالمية ارتفع إلى 503 أبحاث في العام 2018، مقارنة بـ402 بحث في العام الذي سبقه 2017، مرجعاً ذلك إلى جهود الباحثين في مختلف الكليات.

ونوه عميد البحث العلمي في جامعة الطائف، في تقرير عن منجزات البحث العلمي في الجامعة، إلى ارتفاع عدد الأبحاث المنشورة بالتعاون بين باحثين من جامعة الطائف وباحثين من جامعات عالمية بدول متقدمة بحثياً، منها الولايات المتحدة الأمريكية، إذ تم نشر 53 بحثاً مشتركاً في العامين 2017 و2018 مقابل 28 بحثاً في العامين 2015 و2016، حسب قواعد بيانات (Scopus).

وأشار الدكتور السواط إلى ارتفاع نسبة الاستشهاد العلمي بالأوراق العلمية المنشورة من جامعة الطائف في العام 2018 إلى 5211 استشهاداً مقارنة بـ4633 استشهاداً في العام 2017 والسنوات التي تسبقها حسب قواعد بيانات (Scopus).

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وبيّن أن جامعة الطائف تحتل المركز التاسع محلياً حسب مؤشر (Scimago)، الذي يعتمد بشكل كبير على النشر العلمي، إذ تقدمت جامعة الطائف مركزاً في العام 2018 بعدما كانت في المركز العاشر في العام 2017، مضيفا أنه رغم وجود 52 جامعة حكومية وأهلية سعودية، توجد 17 جامعة سعودية فقط مدرجة بالتصنيف.

ولفت عميد البحث العلمي في جامعة الطائف الانتباه إلى أن الجامعة تحتل المركز التاسع محلياً أيضاً والـ40 عربياً حسب تصنيف (US News) المعتمد بشكل كبير على النشر العلمي ووضع التصنيف جامعة الطائف في المركز الـ 25 عربياً في جودة النشر العلمي.

وأوضح أن جامعة الطائف قاربت بخطوات متسارعة على الانتهاء من إنشاء مختبرات بحثية مركزية على طراز عالمي مؤهلة للحصول على اعتمادات عالمية للارتقاء بالمخرجات البحثية بالجامعة. وأشار إلى حصول جامعة الطائف على 5 منح لزمالة ما بعد الدكتوراه من أصل 100 منحة مقدمة من مكتب البحث والتطوير بوزارة التعليم.

وبيّن عميد البحث العلمي في جامعة الطائف أنه جرى ترشيح 75% من المشاريع البحثية المقدمة من جامعة الطائف للمرحلة النهائية في التحكيم الفني بمبادرة التعاون الدولي، بينما بلغت النسبة الإجمالية لجميع المشاريع المتأهلة للمرحلة النهائية من جميع الجامعات السعودية 45% فقط.

ولفت الدكتور السواط الانتباه إلى عقد اتفاق مع باحثين بجامعة ملبورن الأسترالية للتعاون البحثي في مجال الخلايا الجذعية.