شكرا لقرائتكم خبر عن أمير جازان: تذليل معوقات الاستثمار والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جزر فرسان)

جدد أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر دعوته لرجال الأعمال للاستثمار بجزر فرسان وغيرها من المحافظات بمختلف تضاريسها الجبلية والساحلية والجزر، مؤكداً دعم إمارة المنطقة والجهات الحكومية للاستثمار وتذليل المصاعب كافة التي تعترض المستثمرين، إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة بتوفير وتقديم كل الدعم والتسهيلات للمستثمرين والعمل على تقديم كل ما يعود بالخير والنفع والفائدة على الوطن والمواطن.

جاء ذلك إثر لقائه في ختام زيارته لمحافظة فرسان أمس عدداً من المواطنين وأعضاء المجلسين المحلي والبلدي والجمعية الخيرية بالمحافظة، وذلك بمقر بلدية فرسان.

واستعرض اللقاء العديد من المشاريع والخطط والبرامج التنموية والتطويرية التي ستشهدها المحافظة خلال الفترة القادمة وفي مقدمتها تطوير الجانب السياحي من خلال «مبادرة تطوير جزر فرسان» للاستفادة من المقومات السياحية الفريدة التي تمتاز بها المحافظة وفي مقدمتها مهرجان الحريد والمواقع الأثرية في قرية القصار وبيت الرفاعي الأثري والجامع النجدي وغيرها من المواقع، وكذلك الشواطئ الكبرى التي تمتد بالكيلومترات.

وبحث اللقاء حاجات محافظات فرسان والجزر والقرى التابعة لها من المشاريع والخدمات التنموية، إثر ذلك كرّم أمير جازان عدداً من الجهات والأفراد الداعمين والمتعاونين من الجمعية الخيرية بفرسان بحضور وكيل إمارة منطقة جازان عبدالله بن صالح المديميغ، وأمين منطقة جازان نايف بن مناحي بن سعيدان ووكيل الإمارة للتنمية خالد بن عبدالعزيز القصيبي وعدد من المسؤولين.