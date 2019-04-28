أمير تبوك يدفع بـ 73 خريجاً لسوق العمل

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (تبوك) يرعى أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز الثلاثاء القادم حفل تخريج الدفعة الخامسة من طلاب وطالبات كلية الغد الدولية للعلوم الطبية التطبيقية والبالغ عدهم 73 طالباً وطالبة، وذلك بمركز الأمير سلطان الحضاري. يرعى أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز الثلاثاء القادم حفل تخريج الدفعة الخامسة من طلاب وطالبات كلية الغد الدولية للعلوم الطبية التطبيقية والبالغ عدهم 73 طالباً وطالبة، وذلك بمركز الأمير سلطان الحضاري. وأوضح عميد كلية الغد الدولية للعلوم الطبية التطبيقية بتبوك الدكتور مخلد بن حامد المطيري أن الخريجين يمثلون تخصصات طب الطوارئ والتمريض والأشعة والمختبرات الطبية، حققوا غايات الوطن ونهلوا من منابع العلم وتزودوا بالمهارات العلمية النافعه ليكونوا لبنة في تحقيق رؤية 2030 التي تؤسس لمستقبل مجيد.



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