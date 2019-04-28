شكرا لقرائتكم خبر عن سعود بن نايف يسلم 100 وحدة سكنية بـ«نساج تاون» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الدمام) okaz-online

يدشن أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، اليوم، مشروع «نساج تاون» السكني التابع لوزارة الإسكان، ويسلم 100 وحدة سكنية للمستفيدين المسجلين في قوائم وزارة الإسكان، بحضور وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل.

وسيقف على المشاريع السكنية التي تنفذها وزارة الإسكان على أرضها في مدينة الدمام، والجداول الزمنية لتسليمها.

يشار إلى أن وزارة الإسكان أطلقت مطلع عام 2017 برنامج «سكني» الذي يهدف إلى توفير حلول سكنية وتمويلية للمواطنين المستحقين للدعم السكني، من بينها مشاريع الوحدات السكنية تحت الإنشاء التي تشرف عليها الوزارة بالشراكة مع القطاع الخاص، إذ تتواصل عمليات البناء في 46 مشروعا منها حتى الآن.