شكرا لقرائتكم خبر عن المدينة: تكريم 55 خريجاً من قادة مكاتب الرؤية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (المدينة المنورة) okaz- كرم نائب أمير منطقة المدينة المنورة الأمير سعود بن خالد الفيصل 55 خريجا من البرنامج المتقدم لقادة مكاتب وبرامج تحقيق الرؤية، يمثلون مكاتب تحقيق الرؤية من جهات حكومية عدة بالمملكة، وذلك خلال الحفل الختامي للملتقى الذي نظمه معهد مدينة المعرفة للقيادة والريادة بمدينة المعرفة الاقتصادية. وتناول ملتقى قادة مكاتب وبرامج تحقيق الرؤية أهم الموضوعات التي يحتاج إليها قيادات القطاع الحكومي للمساهمة في تحقيق رؤية المملكة، كتحليل السياسات العامة والتخطيط الإستراتيجي وإدارة الأداء والإبداع في العمل الحكومي، التي شارك في تقديمها مجموعة من أبرز الخبراء المحليين والإقليميين، من بينهم العميد الحالي والسابق لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية بدولة الإمارات. وتضمن الملتقى عددا من العروض التقديمية من وزارة العدل ووزارة المالية ومركز تحقيق كفاءة الإنفاق وهيئة المدن الاقتصادية ووزارة الصحة والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، كما شارك المدير الإقليمي السابق لجوجل مدير شركة EFESO للاستشارات. وجاء الملتقى في ختام الإصدار الـ6 لبرنامج الأداء الحكومي المميز الذي شارك فيه أكثر من 50 من القيادات في الأجهزة الحكومية على مستوى المملكة، فيما تابع فعاليات البرنامج التدريبي والملتقى المئات من المهتمين بالإدارة الحكومية عبر البث الحي المباشر.

كرم نائب أمير منطقة المدينة المنورة الأمير سعود بن خالد الفيصل 55 خريجا من البرنامج المتقدم لقادة مكاتب وبرامج تحقيق الرؤية، يمثلون مكاتب تحقيق الرؤية من جهات حكومية عدة بالمملكة، وذلك خلال الحفل الختامي للملتقى الذي نظمه معهد مدينة المعرفة للقيادة والريادة بمدينة المعرفة الاقتصادية. وتناول ملتقى قادة مكاتب وبرامج تحقيق الرؤية أهم الموضوعات التي يحتاج إليها قيادات القطاع الحكومي للمساهمة في تحقيق رؤية المملكة، كتحليل السياسات العامة والتخطيط الإستراتيجي وإدارة الأداء والإبداع في العمل الحكومي، التي شارك في تقديمها مجموعة من أبرز الخبراء المحليين والإقليميين، من بينهم العميد الحالي والسابق لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية بدولة الإمارات. وتضمن الملتقى عددا من العروض التقديمية من وزارة العدل ووزارة المالية ومركز تحقيق كفاءة الإنفاق وهيئة المدن الاقتصادية ووزارة الصحة والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، كما شارك المدير الإقليمي السابق لجوجل مدير شركة EFESO للاستشارات. وجاء الملتقى في ختام الإصدار الـ6 لبرنامج الأداء الحكومي المميز الذي شارك فيه أكثر من 50 من القيادات في الأجهزة الحكومية على مستوى المملكة، فيما تابع فعاليات البرنامج التدريبي والملتقى المئات من المهتمين بالإدارة الحكومية عبر البث الحي المباشر.

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