شكرا لقرائتكم خبر عن تكليف 20 إماماً للتراويح في 5 جوامع بالمدينة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (المدينة المنورة) okaz-

أصدر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ قراراً بتكليف 20 إماماً لصلاة التراويح والقيام في أكبر 5 جوامع بالمدينة المنورة خلال شهر رمضان المبارك.

وتم تكليف الشيخ الوليد الشمسان، والشيخ عبدالله القرافي، والشيخ عبدالرحمن المغامسي، والشيخ عماد حافظ في جامع قباء، والشيخ محمد الأحمدي، والشيخ أيمن الرحيلي، والشيخ يوسف الجابري، والشيخ ياسر المرعشي في جامع القبلتين، والشيخ يحفظ الشنقيطي، والشيخ عمر العمري، والشيخ عبدالرحمن الرحيلي، والشيخ عبدالمعطي السحيمي بجامع الخندق، والشيخ عبدالحكيم الجابري، والشيخ معاذ الطيب، والشيخ يوسف أيوب، والشيخ عبدالرحمن الحازمي في جامع الميقات، والشيخ فهد الحمد، والشيخ محمد البرهجي، والشيخ بندر آل قرماد، والشيخ نشمي المرواني بجامع سيد شهداء.

وأوضح المدير العام لفرع الوزارة بمنطقة المدينة المنورة قيس المعيقلي بأن هذه التكليفات لنخبة من القراء المميزين لإمامة المصلين في المساجد الـ5 تأتي في إطار عناية معاليه بهذه المساجد التي تعد من الإرث الإسلامي، التي يرتادها زوار المدينة والأهالي بكثرة، خصوصا في شهر رمضان.