جازان: اعتماد النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جازان)اعتمد مدير عام التعليم بمنطقة جازان الدكتور عسيري بن أحمد الأحوس حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات للعام الدراسي 1439 / 1440.
وأوضح مدير إدارة شؤون المعلمين عبدالرحمن عكور أن عدد المعلمين المنقولين بلغ 728 معلماً من إجمالي عدد المتقدمين البالغ 1744 متقدماً بنسبة 42%، فيما بلغ عدد المتقدمات 1437 معلمة وجرى نقل 538 معلمة بنسبة بلغت 37%، وجاءت النسبة العامة للمنقولين والمنقولات 40% من إجمالي المتقدمين، موضحاً أنه يمكن للمعلمين والمعلمات الدخول على حساباتهم في نور للاطلاع على نتيجة الحركة من خلال الرابط التالي: https://noor.moe.gov.sa/NOOR/Login.aspx.
وأضاف يمكن للمعلمين غير المنقولين الاعتراض على حركة النقل.
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