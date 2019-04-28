شكرا لقرائتكم خبر عن جازان: اعتماد النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جازان)

اعتمد مدير عام التعليم بمنطقة جازان الدكتور عسيري بن أحمد الأحوس حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات للعام الدراسي 1439 / 1440.

وأوضح مدير إدارة شؤون المعلمين عبدالرحمن عكور أن عدد المعلمين المنقولين بلغ 728 معلماً من إجمالي عدد المتقدمين البالغ 1744 متقدماً بنسبة 42%، فيما بلغ عدد المتقدمات 1437 معلمة وجرى نقل 538 معلمة بنسبة بلغت 37%، وجاءت النسبة العامة للمنقولين والمنقولات 40% من إجمالي المتقدمين، موضحاً أنه يمكن للمعلمين والمعلمات الدخول على حساباتهم في نور للاطلاع على نتيجة الحركة من خلال الرابط التالي: https://noor.moe.gov.sa/NOOR/Login.aspx.‏

وأضاف يمكن للمعلمين غير المنقولين الاعتراض على حركة النقل.