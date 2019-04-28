شكرا لقرائتكم خبر عن احتجاز 22 مركبة في سيول العطيف والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد السبيعي، محمد الزيادي (الخرمة) احتجزت السيول 22 مركبة وأغلقت طريق الطائف - الرياض لأكثر من ساعتين، إثر الأمطار الغزيرة التي هطلت أمس على مركزي العطيف ورضوان، وباشرت الفرق الأمنية المواقع المتضررة، وعملت على إخراج المركبات وإعادة فتح الطريق أمام الحركة المرورية. وحذّرت الجهات الأمنية المسافرين من عبور الطريق لأجل سلامتهم. وتداولت وسائل التواصل الاجتماعي تحذيرات الجهات الأمنية من وجود سيول جارفة على طريق الرياض - الطائف بمنطقتي العطيف ورضوان.

احتجزت السيول 22 مركبة وأغلقت طريق الطائف - الرياض لأكثر من ساعتين، إثر الأمطار الغزيرة التي هطلت أمس على مركزي العطيف ورضوان، وباشرت الفرق الأمنية المواقع المتضررة، وعملت على إخراج المركبات وإعادة فتح الطريق أمام الحركة المرورية. وحذّرت الجهات الأمنية المسافرين من عبور الطريق لأجل سلامتهم. وتداولت وسائل التواصل الاجتماعي تحذيرات الجهات الأمنية من وجود سيول جارفة على طريق الرياض - الطائف بمنطقتي العطيف ورضوان.

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