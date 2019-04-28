شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة المباني المنزوعة في صبيا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (صبيا) بدأت بلدية محافظة صبيا أمس في إزالة المباني منزوعة الملكية التي جرى تعويض أصاحبها، والواقعة بطريق الملك خالد بصبيا. بدأت بلدية محافظة صبيا أمس في إزالة المباني منزوعة الملكية التي جرى تعويض أصاحبها، والواقعة بطريق الملك خالد بصبيا. وأوضح رئيس البلدية سـفر بن سعد آل زاحم الشهراني، أن البلدية قامت بإزالة المباني منزوعة الملكية التي استلم أصحابها تعويضاتهم واستكملت إجراءاتها النظامية لغرض توسعة طريق الملك خالد بن عبدالعزيز حتى تسهل الحركة المرورية بين أحياء المحافظة إلى السوق الداخلية عبر هذا الطريق الحيوي المهم، مشيراً إلى أن المختصين بالبلدية ورئيس وأعضاء المجلس البلدي بصبيا يقومون بجولة ميدانية للوقوف على المواقع والمباني المقرر إزالتها، مطالباً المواطنين الذين سبق أن استلموا تعويضاتهم إخلاء المواقع المنزوعة بشكل عاجل لإزالتها تمهيداً لتوسعة الطريق وسفلتته.



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