، بعد مقطع سناب.. رجل أعمال يعلن إهداءه طفلتَيْن من بنات الشهداء 50 ألفًا لكل واحدة منهما ،

محمد بن مسعود - الدمام - تجاوزهما الموثِّق دون أن يتحدث إليهما

أعلن أحد رجال الأعمال بمدينة الرياض إهداءه طفلتَيْن من ذوي البشرة السمراء من بنات شهداء الواجب 100 ألف ريال، 50 ألفًا لكل واحدة منهما، وذلك بعد أن ظهرتا في مقطع مرئي في سناب شات، وتجاوزهما موثِّق السناب دون أن يتحدث إليهما.

وقال رجل الأعمال يوسف محمد القفاري لـ"الخليج 365" إنه تقديرًا لشهدائنا وتضحياتهم من أجلنا لكي ننعم بالأمن والأمان، ولروعة ابتسامة الطفلتين، ولطهارة قلبَيْهما، أتشرف بإهداء كل واحدة منهما خمسين ألفًا، وأعلم أن الدولة -رعاها الله- لم ولن تقصر معهما، ولكن هذه هدية للتعبير عن حبي لهما، ولجبر خواطرهما.

وأضاف "القفاري" بأن هذه هدية وليست صدقة؛ فهي جبر لكسر خواطرهما، وهما تستحقان ذلك، وليست تبرعًا أو مساعدة.. والشهداء والمرابطون وذووهم تاج فوق رؤوسنا.. وجبر الخواطر من العبادات العظيمة، ونسأل الله أن تكون لنا عونًا في ذلك.

واختتم "القفاري" بأنه سوف يسلِّم مبلغ الهدية للجهة المعنية لإيصاله لهما.