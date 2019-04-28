، وسم #ضع_رسالة_للمشاهير_قبل_رمضان.. شهد مشاركات من بعض المشاهير.. فماذا قالوا؟ ،

محمد بن مسعود - الدمام - أنشأ رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وسمًا، عنونوه باسم #ضع_رسالة_للمشاهير_قبل_رمضان؛ وذلك لتوعية المجتمع من بعض مشاهير السناب، وضرورة العمل على كبح جماح بعض السنابات التي أصبحت تشكل تهديدًا للمجتمع من خلال تبني بعض الأطروحات الغريبة، والإساءة إلى الأفراد.

وأوضح الإعلامي محمد السواط - وهو أول من غرد بالهاشتاق - أن العديد من مشاهير السناب تمادوا وتخطوا الحدود.. استهتار بالقيم، فوضى أخلاقية، انحطاط وانحلال، بلا رقيب ولا حسيب! أفسدوا الأجيال الجديدة، وشوهوا صورة المجتمع والوطن.

وأضاف السواط: لا بد من الرقابة والمحاسبة والإيقاف. ورسالتنا لمشاهير الفراغ والبذخ والتبذير والمجاهرة بالمعصية بشهر رمضان واضحة.

وشهد الهاشتاق مشاركات من بعض المشاهير؛ إذ قال الدكتور عايض القرني: أنت تحمل أمانة الكلمة؛ فاتق الله فيما تحمل، واعلم أنك سوف تُسأل عند ربك -عز وجل- غدًا عما تكتب، وما تقول، وما تفعل؛ فانشر الخير، وادع إلى الفضيلة، وكن بردًا وسلامًا على الناس.

وغرد الشيخ إبراهيم الدويش: احذر شهرتك؛ فهي نعمة أو نقمة، قالﷺ: "من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة، ثم ألهب فيه نارًا" ابن ماجة؛ فلا تشغل الجمهور في أفضل الليالي والشهور بتوافه الأمور، بل بما ينفعهم وينفعك عند الله، ولا يغرنك كثرة الجمهور {ألهاكم التكاثر}.

وقالت المغردة إيمان بنت عبدالله: للأسف، المشهور متابعوه بالآلاف، والشخص العادي متابعوه لا يتجاوزون المئات، والرتويت يصل للآلاف. الرتويت للمشهور يتابعه الناس لشهرته فقط، ولم ينظروا ماذا يقدم.. هل نفع المجتمع بتقديم مبادرات، أو مساعدات للمحتاج؟ وهل فعلاً يبتغي من وراء حسابه الأجر؟

وغرد حساب السلطان: احترموا مشاعرنا وأذواقنا، وراعوا الله في المسلمين.. ابتعدوا عن تصوير الوجبات التي تدعون إليها بمقابل دعائي وكأنها لكم.. ابتعدوا عن استفزاز المسلمين في دينهم وأرزاقهم وضرب أواصر الترابط والمحبة.. نحن لا نريدكم.. ابتعدوا عنا.