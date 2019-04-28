، مستشار أسرى ينصح الأزواج أثناء فترة الملكة بعدم التواصل فقط بـ"الواتساب": المقابلة أفضلها ،

محمد بن مسعود - الدمام - معللاً ذلك بأن هذه الوسيلة لا تنقل إلى الشريك نبرة الصوت ولغة الجسد

نصح المستشار الأسري والتربوي ثامر بن عبدالله الصالح بشدة الأزواج المقبلين على الزواج "خلال فترة الملكة" بعدم الاكتفاء فيما بينهم بالتواصل عن طريق "الواتساب" فقط لكون هذه الوسيلة لا تنقل إلى الشريك أهم عناصر الاتصال وهي نبرة الصوت ولغة الجسد، مشيرًا إلى أن التواصل بالصوت يعد أقل الأضرار لكن المقابلة وجهًا لوجه هي أفضل الخيارات للتواصل بينهما.

وتطرق المستشار الصالح خلال لقائه في برنامج كاتب كوب على قناة المجد الفضائية إلى رباعيته في حماية الأطفال من التحرش الجنسي ( اعرف، ارفض، اهرب، اخبر).

وفي سياق آخر، دعا الصالح الأزواج بتقديم هدايا إلى زوجاتهم بمناسبة نهاية العام الدراسي ونجاح الأبناء، تقديرًا لهن على جهدهن وتعبهن طيلة العام في الاهتمام والإعداد والمتابعة والرعاية خلال الدراسة وفترة الاختبارات.

وأشار في هذا الصدد إلى أنه على المستوى الشخصي قد وعد زوجته بهدية تتمثل برحلة سفر قصيرة قبيل شهر رمضان المبارك، تقديرًا لها للجهد الكبير مع الأبناء طيلة العام الدراسي.

وعن رباعيته في حماية الأطفال من التحرش الجنسي أشار الصالح إلى مشروع "نبيه"، وهو مشروع التوعية بحماية الأطفال من التحرش الجنسي يتضمن بعض البرامج والمنتجات وكان من أهمها "رباعية حماية الأطفال من التحرش الجنسي "وهي مكونة من 4 كلمات ( اعرف، ارفض، اهرب ، اخبر).

وأضاف: المقصود بـ"اعرف" معرفة الطفل الخلوة والعورة وأعضائه التناسلية والتلامس الجسدي مع الآخرين الآمن وغير الآمن ، ثم "ارفض" الرفض بناء على ما عرفه الطفل من كشف العورة والاختلاء.

وأردف: ثم "اهرب" مع استخدام الصراخ بعد الرفض إذا كان هناك محاولات للضغط على الطفل والإيقاع به وإجباره بالقوة والتهديد للتحرش به.

واختتم المستشار الأسري الصالح رباعيته بـ "اخبر"، وتعني ضرورة أن يخبر الطفل أي إنسان بالغ من والديه أو معلميه بما حدث له من محاولة التحرش به.