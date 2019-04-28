، حريقٌ في سوق بالمخواة يستدعي اقتحام فريق الكمامات ودعم الموقف من 4 إدارات ،

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نجحت فرق الدفاع المدني في إخماد حريق اندلع في أحد الأسواق التجارية أسفل مبنى مكون من ثلاثة أدوار تمت الاستعانة فيه بالكاميرا الحرارية لتحديد مصدر الحريق واقتحام الموقع من قِبل فريق الكمامات، وتم دعم الموقف بفرق من مركز الجوة وإدارة غامد الزناد وإدارة قلوة وإدارة الباحة.
فيما تابع مدير الدفاع المدني بمنطقة الباحة اللواء علي بن خضران المنتشري، حادث الحريق، ووجّه بتطبيق خطة الإسناد.
وقال العقيد جمعان دايس متحدث الدفاع المدني بمنطقة الباحة: "وردنا بلاغًا يفيد بوجود حريق داخل محل تجاري بمحافظة المخواة، وقع في تمام الساعة 20.41 بمحافظة المخواة، وعلى الفور تم تحريك فرق الإطفاء والإنقاذ والسلامة من إدارة المخواة للموقع وعند وصول الفرق الميدانية اتضح وجود حريق في محل خردوات وأدوات منزلية تقدر مساحته 30 في 50 مترًا تقريبًا يقع أسفل عمارة مكونة من ثلاثة أدوار.
وتابع: وقد تم استخدام الكاميرا الحرارية لتحديد مصدر الحريق واقتحام الموقع من قِبل فريق الكمامات وباشرت الفرق إخماد الحريق، وتم دعم الموقف بفرقة من مركز الجوة وفرقة من إدارة غامد الزناد وفرقة من إدارة قلوة وفرقة من إدارة الباحة، حيث تم تحديد موقع الحريق في الجزء الخلفي من السوق.
وأضاف: "مع وجود إصابة واحدة باختناق حدثت قبل وصول الفرق وتم تقديم الإسعافات الأولية لأحد الجنسيات الآسيوية ونقله للمستشفى، وتم ولله الحمد احتواء الحريق والحد من انتشاره في مساحة تقدر بنحو ثلاثة أمتار في خمسة أمتار تقريبًا بارتفاع خمسة أمتار.
وقد اشتعل الحريق في المعروضات البلاستيكية والسقف المستعار أعلى المساحة المحترقة مع تضرر كامل أجزاء المحل بالاسوداد الكربوني على الرغم من وجود كثافة أدخنة في الموقع إلا أنه تم السيطرة على الحريق في وقت قياسي، والحد من انتشاره في باقي أجزاء السوق ولا تزال إجراءات التحقيق جارية لمعرفة ملابسات الحادث ومقدار الخسائر المادية، علمًا بأن الحريق وقع خلال فترة أداء صلاة العشاء.
وتابع دايس: "والدفاع المدني يهيب بجميع الإخوة المستثمرين إلى التأكد من سلامة التمديدات الكهربائية وعدم زيادة الأحمال حفاظًا على سلامة الأرواح والممتلكات".
حريقٌ في سوق بالمخواة يستدعي اقتحام فريق الكمامات ودعم الموقف من 4 إداراتعبدالعزيز الشهري الخليج 365 2019-04-28
نجحت فرق الدفاع المدني في إخماد حريق اندلع في أحد الأسواق التجارية أسفل مبنى مكون من ثلاثة أدوار تمت الاستعانة فيه بالكاميرا الحرارية لتحديد مصدر الحريق واقتحام الموقع من قِبل فريق الكمامات، وتم دعم الموقف بفرق من مركز الجوة وإدارة غامد الزناد وإدارة قلوة وإدارة الباحة.
فيما تابع مدير الدفاع المدني بمنطقة الباحة اللواء علي بن خضران المنتشري، حادث الحريق، ووجّه بتطبيق خطة الإسناد.
وقال العقيد جمعان دايس متحدث الدفاع المدني بمنطقة الباحة: "وردنا بلاغًا يفيد بوجود حريق داخل محل تجاري بمحافظة المخواة، وقع في تمام الساعة 20.41 بمحافظة المخواة، وعلى الفور تم تحريك فرق الإطفاء والإنقاذ والسلامة من إدارة المخواة للموقع وعند وصول الفرق الميدانية اتضح وجود حريق في محل خردوات وأدوات منزلية تقدر مساحته 30 في 50 مترًا تقريبًا يقع أسفل عمارة مكونة من ثلاثة أدوار.
وتابع: وقد تم استخدام الكاميرا الحرارية لتحديد مصدر الحريق واقتحام الموقع من قِبل فريق الكمامات وباشرت الفرق إخماد الحريق، وتم دعم الموقف بفرقة من مركز الجوة وفرقة من إدارة غامد الزناد وفرقة من إدارة قلوة وفرقة من إدارة الباحة، حيث تم تحديد موقع الحريق في الجزء الخلفي من السوق.
وأضاف: "مع وجود إصابة واحدة باختناق حدثت قبل وصول الفرق وتم تقديم الإسعافات الأولية لأحد الجنسيات الآسيوية ونقله للمستشفى، وتم ولله الحمد احتواء الحريق والحد من انتشاره في مساحة تقدر بنحو ثلاثة أمتار في خمسة أمتار تقريبًا بارتفاع خمسة أمتار.
وقد اشتعل الحريق في المعروضات البلاستيكية والسقف المستعار أعلى المساحة المحترقة مع تضرر كامل أجزاء المحل بالاسوداد الكربوني على الرغم من وجود كثافة أدخنة في الموقع إلا أنه تم السيطرة على الحريق في وقت قياسي، والحد من انتشاره في باقي أجزاء السوق ولا تزال إجراءات التحقيق جارية لمعرفة ملابسات الحادث ومقدار الخسائر المادية، علمًا بأن الحريق وقع خلال فترة أداء صلاة العشاء.
وتابع دايس: "والدفاع المدني يهيب بجميع الإخوة المستثمرين إلى التأكد من سلامة التمديدات الكهربائية وعدم زيادة الأحمال حفاظًا على سلامة الأرواح والممتلكات".
28 إبريل 2019 - 23 شعبان 1440
02:09 AM
إجراءات التحقيق جارية لمعرفة ملابسات الحادث ومقدار الخسائر المادية
نجحت فرق الدفاع المدني في إخماد حريق اندلع في أحد الأسواق التجارية أسفل مبنى مكون من ثلاثة أدوار تمت الاستعانة فيه بالكاميرا الحرارية لتحديد مصدر الحريق واقتحام الموقع من قِبل فريق الكمامات، وتم دعم الموقف بفرق من مركز الجوة وإدارة غامد الزناد وإدارة قلوة وإدارة الباحة.
فيما تابع مدير الدفاع المدني بمنطقة الباحة اللواء علي بن خضران المنتشري، حادث الحريق، ووجّه بتطبيق خطة الإسناد.
وقال العقيد جمعان دايس متحدث الدفاع المدني بمنطقة الباحة: "وردنا بلاغًا يفيد بوجود حريق داخل محل تجاري بمحافظة المخواة، وقع في تمام الساعة 20.41 بمحافظة المخواة، وعلى الفور تم تحريك فرق الإطفاء والإنقاذ والسلامة من إدارة المخواة للموقع وعند وصول الفرق الميدانية اتضح وجود حريق في محل خردوات وأدوات منزلية تقدر مساحته 30 في 50 مترًا تقريبًا يقع أسفل عمارة مكونة من ثلاثة أدوار.
وتابع: وقد تم استخدام الكاميرا الحرارية لتحديد مصدر الحريق واقتحام الموقع من قِبل فريق الكمامات وباشرت الفرق إخماد الحريق، وتم دعم الموقف بفرقة من مركز الجوة وفرقة من إدارة غامد الزناد وفرقة من إدارة قلوة وفرقة من إدارة الباحة، حيث تم تحديد موقع الحريق في الجزء الخلفي من السوق.
وأضاف: "مع وجود إصابة واحدة باختناق حدثت قبل وصول الفرق وتم تقديم الإسعافات الأولية لأحد الجنسيات الآسيوية ونقله للمستشفى، وتم ولله الحمد احتواء الحريق والحد من انتشاره في مساحة تقدر بنحو ثلاثة أمتار في خمسة أمتار تقريبًا بارتفاع خمسة أمتار.
وقد اشتعل الحريق في المعروضات البلاستيكية والسقف المستعار أعلى المساحة المحترقة مع تضرر كامل أجزاء المحل بالاسوداد الكربوني على الرغم من وجود كثافة أدخنة في الموقع إلا أنه تم السيطرة على الحريق في وقت قياسي، والحد من انتشاره في باقي أجزاء السوق ولا تزال إجراءات التحقيق جارية لمعرفة ملابسات الحادث ومقدار الخسائر المادية، علمًا بأن الحريق وقع خلال فترة أداء صلاة العشاء.
وتابع دايس: "والدفاع المدني يهيب بجميع الإخوة المستثمرين إلى التأكد من سلامة التمديدات الكهربائية وعدم زيادة الأحمال حفاظًا على سلامة الأرواح والممتلكات".
، حريقٌ في سوق بالمخواة يستدعي اقتحام فريق الكمامات ودعم الموقف من 4 إدارات ،
المصدر : الخليج 365
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