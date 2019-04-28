، موجز "الخليج 365".. ضربات سعودية متتالية للعناصر الإرهابية وفائض في الميزانية وتشديد على إحلال السعوديين في الفرص الوظيفية ،

محمد بن مسعود - الدمام - "ترامب" يرفض مقابلة "تميم".. وحظر التدخين في أماكن العمل

القضاء على الإرهاب والفكر الضال.. ربما كان العنوان الرئيس والمحور الأساس لأحداث الأسبوع الماضي، فمن إحباط هجوم مسلح على مركز مباحث الزلفي، إلى الإيقاع بـ13 إرهابيًا في عملية استباقية، علاوة على تنفيذ أحكام القتل وحد الحرابة في 37 جانيًا وإرهابيًا بـ6 مناطق.

وشهد الأسبوع الذي حفل بجملة من الأحداث والأخبار التي تفاعل معها قراء "الخليج 365" عبر منصاتها المتعددة، تشديد المقام السامي على الجهات الحكومية بإحلال السعوديين المؤهلين في الوظائف بدلاً من الأجانب، فيما حققت الميزانية السعودية أول فائض منذ 2014 بنحو 27.8 مليار ريال.

وعلى الصعيد الدولي، فجع العالم بحوادث سريلانكا الإرهابية، بينما تواترت الأنباء عن رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استقبال أمير قطر تميم بن حمد؛ لمواصلة بلاده ارتباطها بالجماعات الإرهابية، ومعارضه قرار إدراج الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية، وعلى جانب آخر، أحيت ذاكرة العالم الذكرى 104 لمذبحة الأرمن على يد العثمانيين في أوائل القرن الماضي.

وفي الموجز التالي تستعرض "الخليج 365" أبرز وأهم أحداث الأسبوع.

إحباط هجوم مسلح على مركز مباحث الزلفي

تمكنت الجهات الأمنية من إحباط وإفشال عملية إرهابية خسيسة استهدفت مركز مباحث الزلفى صباح الأحد الماضي، وبيّن المتحدث الأمني أن هناك مجموعة إرهابية هاجمت المركز في محاولة بائسة لاقتحامه، وقد تصدّت قوات رئاسة أمن الدولة للمهاجمين، وتعاملت معهم بما يقتضيه الموقف، وهو ما أسفر عن مقتلهم جميعاً وعددهم أربعة إرهابيين.

وتَبَيّن -وفقًا للمعلومات- أن الإرهابيين الأربعة صوّروا مقطع فيديو بايعوا فيه تنظيم داعش الإرهابي قبل وقت قصير من تنفيذ محاولتهم الإرهابية الفاشلة.

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بالأسماء .. عملية استباقية لأمن الدولة توقع بـ ١٣ عنصرًا إرهابيًا

في عملية استباقية نوعية، صرح المتحدث الرسمي برئاسة أمن الدولة بأنه نتيجة لمتابعة جهاتها المختصة لأنشطة العناصر الإرهابية، فقد رصدت مؤشرات قادت بفضل الله بعد تحليلها إلى الكشف عن وجود ترتيبات لتنفيذ أعمال إجرامية يستهدفون بها أمن البلاد ومقدراتها وعلى إثر هذه المعلومات باشرت الجهات المختصة بالرئاسة فجر الاثنين الماضي عملية أمنية استباقية نتج عنها القبض على 13 عنصرًا إرهابيًا

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تنفيذ القصاص في 37 جانياً

نفّذت وزارة الداخلية حكم القتل تعزيراً وإقامة حد الحرابة في ٣٧ جانياً في كلٍ من مناطق: الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، والشرقية، والقصيم، وعسير؛ لتبنيهم الفكر الإرهابي المتطرف، وتشكيل خلايا إرهابية للإفساد والإخلال بالأمن وإشاعة الفوضى وإثارة الفتنة الطائفية والإضرار بالسلم والأمن الاجتماعي ومهاجمة المقار الأمنية باستخدام القنابل المتفجرة، وقتل عدد من رجال الأمن غيلةً، وخيانة الأمانة بالتعاون مع جهات معادية بما يضر بالمصالح العليا للبلاد.

من بين الـ37 إرهابيًّا الذين نفَّذت وزارة الداخلية حكم القتل تعزيرًا، وإقامة حد الحرابة فيهم اليوم، يوجد ثلاثة إرهابيين في قائمة المطلوبين الـ23، التي أعلنتها الوزارة عام 2012، هم: حسين حسن علي آل ربيع، وعبدالله سلمان صالح آل اسريح، ومنتظر علي صالح السبيتي. ويُضاف إلى ذلك الذين سلموا أنفسهم في أوقات سابقة، والذين لقوا حتفهم في مواجهات مع قوات الأمن.

https://sabq.org/HqNKC7

https://sabq.org/jQbJmD

أول فائض في الميزانية منذ 5 أعوام

أسهمت سياسة الحكومة السعوجية في خفض العجز ورفع كفاءة الإنفاق؛ إذ حققت المملكة فائضاً في ميزانية الدولة بقيمة 27.8 مليار ريال في الربع الأول من العام الحالي، كما ارتفعت الإيرادات غير النفطية بأكثر من 3 أضعاف من الإيرادات النفطية للربع الأول 2019، وبذلك تكون المملكة قد حققت أول فائض في ميزانيتها للمرة الأولى منذ عام 2014.

https://sabq.org/CHDwKN

إحلال السعوديين المؤهلين في الوظائف بدلاً من الأجانب

شدَّد المقام السامي الكريم على الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والشركات الحكومية المملوكة للدولة بالالتزام بما قضت به الأوامر السابقة بعدم التعاقد مع غير السعوديين للقيام بأعمال السكرتارية أو مديري مكاتب المسؤولين أو النسخ أو مراكز حفظ المعلومات والأعمال الحساسة بالنسبة للأمن الوطني، وأن يتم إحلال الكوادر الوطنية المؤهَّلة محل غير السعوديين في الأعمال التي يمكن للسعوديين القيام بها، وأن يكون التعاقد مع الأجانب في أضيق حدود، وفي التخصصات النادرة فقط.

https://sabq.org/G4gT7b

سياح سعوديين مفقودين في تركيا

في رقم صادم، أعلن أن عدد السياح السعوديين المختفيين في تركيا بلغ 1006، ممن ذهبوا بهدف السياحة مع أسرهم وذويهم ولم يعودوا حتى الآن؛ بسبب ضعف الأمن، واستهداف السياح الخليجيين.

وعلى صعيد متصل، نشرت قناة "ناشيونال جيوغرافي"، حلقة مخصصة عن جرائم الأتراك ضد السياح في إسطنبول، والتي كشفت فيها عن عصابات منظمة ومحترفة تستهدف السياح بمختلف جنسياتهم، وسط تآمر من قِبَل رجال الشرطة مع هذه العصابات الإجرامية في تركيا.

https://sabq.org/CWvD5S

https://sabq.org/9zsFxr

التحقيق مع "سنابي" شهير بعد فيديو عنصري وآخر أساء لذوي الاحتياجات

وجَّه‏ وزير الداخلية، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، بالتحقيق حيال ما قام به أحد مشاهير تطبيق "سناب شات" في إحدى المناسبات الخاصة بشهداء الواجب، ووجَّه دعوة لبنات وأبناء الشهداء لاستقبالهم بداية الأسبوع المقبل.

وكان مقطع فيديو لأحد مشاهير "السناب شات" قد أثار غضبًا كبيرًا في أوساط المغردين على شبكات التواصل الاجتماعية، وتحديدًا منصة "تويتر"، بعدما سجل مقطعًا مرئيًّا، تجاوز خلاله طفلتين من ذوي البشرة السمراء دون أن يتحدث إليهما، كما تحدث لبقية الصغيرات اللاتي يقفن في الطابور ذاته بشكل أثار استغراب الآلاف من المغردين السعوديين.

فيما أساء "سنابي" مشهور أخر بإعلان ترويجي لذوي الاحتياجات الخاصة، فيما أكدت هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة عزمها على اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المسؤولين عن الإعلان.

https://sabq.org/ry9FTn

https://sabq.org/tKZmfB

https://sabq.org/FQZnfX

حظر التدخين في أماكن العمل

أكد أحمد الراجحي، وزير العمل والتنمية الاجتماعية، إصداره قرارًا، يقضي بحظر التدخين في أماكن العمل بالمؤسسات والشركات.

https://sabq.org/d7h38V



"ترامب" يرفض مقابلة "تميم"

ضربة تلو الأخرى تتلقاها الإمارة الخليجية الصغيرة في صمت؛ فعقب فضيحة طرد الوفد القطري من الخرطوم، ورفض قادة المجلس العسكري الانتقالي السوداني استقبال وزير خارجية الدوحة لتعديه على الأعراف الدبلوماسية، ومحاولته فرض رؤية بلاده على الخرطوم، ها هو الرئيس الأمريكي يرفض مقابلة تميم بن حمد لمواصلة بلاده ارتباطها بالجماعات الإرهابية، ومعارضه قرار إدراج الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية.

https://sabq.org/6Gk3rD

خامنئي" يطيح بقائد الحرس الثوري

أقال المرشد الإيراني علي خامنئي، اليوم (الأحد)، قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء محمد علي جعفري من منصبه، وعين بدلاً منه نائبه اللواء حسين سلامي. ولم يكشف "خامنئي" في القرار الذي أصدره بهذا الشأن عن أسباب إقالة "جعفري" الذي يتولى المنصب منذ 1 سبتمبر (أيلول) 2007.

https://sabq.org/4PZ7Q9

ذكرى إبادة الأرمن

حلَّت الأسبوع الماضي الذكرى الـ104 لما يُعرف بهولوكوست أو مذبحة الأرمن، التي قامت بها الدولة العثمانية بداية من 24 إبريل 1915م في حق السكان الأرمن من قتل متعمد وممنهج، وأزهقت إثرها نحو 1.5 مليون روح ونفس بريئة، معظمهم من المواطنين داخل الدولة العثمانية.

https://sabq.org/qpfXyN

https://sabq.org/MFJhc6

انفجارات سيريلانكا

سلسلة من الانفجارات الضخمة والمتتالية ضربت العاصمة السيرلانكية الأسبوع الماضي، موقعة عدداً كبيراً من الضحايا والمصابين.

https://sabq.org/tV4CZd

https://sabq.org/tV4CZd

https://sabq.org/mLcdQz

ترامب" ينهي إعفاءات 8 دول من استيراد النفط الإيراني

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنهاء الإعفاءات التي سمح بموجبها لثماني دول بشراء النفط الإيراني، بهدف تحقيق الوصول لـ"صادرات صفر" من الخام في هذا البلد.

https://sabq.org/Bnp82M