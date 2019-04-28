، "شيفيلد يونايتد" يقترب من التأهل إلى الدوري الإنجليزي الممتاز ،

محمد بن مسعود - الدمام - عبدالله بن مساعد يمتلك 50 % من أسهم النادي

اقترب فريق شيفيلد يونايتد العائدة ملكيته إلى الأمير عبد الله بن مساعد، ورجل الأعمال الإنجليزي مكيب، بحصة تشكل 50 % لكل منهما، من الصعود للدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليغ" في الموسم المقبل بعد فوزه على نظيره إيبسويتش تاون بهدفين دون رد في اللقاء الذي أُقيم على ملعب برامال لين في الجولة الـ45 وقبل الأخيرة من بطولة دوري الدرجة الأولى "تشامبيونشيب".

وسجل هدفي شيفيلد في المباراة، كلٌ من سكوت هوغان في الدقيقة 24 من اللقاء، ليضيف زميله جاك كونييل الهدف الثاني في الدقيقة 71.

ورفع شيفيلد يونايتد رصيده إلى 88 نقطة بالمركز الثاني في سلم ترتيب دوري الدرجة الأولى وبفارق 6 نقاط عن أقرب مطارديه ليدز يونايتد صاحب المركز الثالث والذي مازال لديه مباراتان.

ويحتاج شيفيلد يونايتد إلى نقطة واحدة في مباراته القادمة أمام ستوك سيتي لضمان التأهل رسميًا إلى البريميرليغ كما أن أي تعثر لفريق ليدز سيضع الفريق المملوك للأمير عبدالله بن مساعد في مصاف الدوري الممتاز حيث تنتظره مباراة مهمة اليوم الأحد أمام أستون فيلا.

وفي حال خسارة شيفيلد خلال المواجهة المقبلة فإن ليدز يونايتد سيكون مطالبًا بالفوز في مباراتيه بفارق أهداف +13 من أجل التأهل بدلاً من المتصدر الحالي.

وكان فريق نوريتش سيتي قد تأهل إلى الدوري الإنجليزي الممتاز بينما هبط كل من فولهام وهدرسفيلد تاون للدرجة الأولى.