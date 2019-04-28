تعرف على الحساب الرسمي لـ “وزارة الداخلية” على سناب شات

ضمن خطواتها التطويرية للأتمتة، وتزامنا مع ما يشهده العالم من تقنيات تكنولوجية حديثة، دشنت وزارة الداخلية السعودية «مارس الماضي»، حسابها الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي «سناب شات».

وقالت الوزارة في تغريدة عبر حسابها الرسمي في «تويتر»: «يمكنكم متابعة أخبار وزارة الداخلية، والقطاعات الأمنية التابعة لها عبر حساب الوزارة على سناب شات». وعبر الحساب المعنون moi.saudiarabia لوزارة الأخبار والفعاليات المنوطة بالقطاعات الأمنية كافة، كما ستتمكّن من خلاله تعريف المواطن والمقيم على المهمات والخدمات التي تقدمها الوزارة وقطاعاتها المختلفة، إضافة إلى نشرات التوعية التي تحوي الأنظمة واللوائح ذات الصلة بالأمن والسلامة بشكل عام.