“الأرصاد” توضح أسباب التقلبات الجوية في المملكة

أوضحت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أنه في مثل هذه الأيام من فصل الربيع تتأثر مجمل مناطق المملكة بتقلبات جوية بسبب مرور جبهات هوائية متسعة النطاق قد تغطي دول بكاملها.
وقالت في بيان لها عبر حسابها في تويتر: “إستكمالا لما اعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من حالة عدم الاستقرار التي تؤثر على أجواء المملكة فإن الهيئة ما زالت تشير في توقعاتها أنه في مثل هذه الأيام من فصل الربيع تتأثر مجمل مناطق المملكة بتقلبات جوية بسبب مرور جبهات هوائية متسعة النطاق قد تغطي دول بكاملها، وهو ما يحدث لمملكة عندما تلتقي كتل هوائية مدارية وشبه مدارية تغطي اجواء المملكة كاملة. ويلاحظ ذلك من خلال صور الأقمار الصناعية والرادارات لأجواء المملكة خلال الأيام المقبلة بمشيئة الله.
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