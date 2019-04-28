وجد آثار دماء على باب المنزل.. مفاجأة صادمة لمواطن في خزان منزله بجدة!

فتحت شرطة النزلتين بمحافظة جدة تحقيقًا موسعًا حول العثور على مواطن متوفَّى، وعليه آثار طعن في الرقبة، داخل خزان مياه، يعود لمنزل أحد الأشخاص بحي غليل الشعبي.

وتفصيلاً، وبحسب مصادر “سبق”، تلقت الجهات الأمنية بمحافظة جدة بلاغًا من مواطن، يفيد بأن له منزلاً داخل حي غليل الشعبي، وقد تركه فترة من الزمن، وحينما عاد وجد مواطنًا متوفَّى داخل خزان مياه منزله، وآثار دماء أمام باب المنزل. وأضافت المصادر: بعد انتقال الجهات الأمنية لموقع البلاغ، وبعد تتبُّع آثار الدماء، وُجد شخص من الجنسية السعودية مقتولاً داخل خزان ممتلئ بالمياه؛ فتم إخراجه عن طريق الدفاع المدني، وعليه آثار طعن في الرقبة. وما زالت التحقيقات جارية.. فيما باشرت الأدلة الجنائية لرفع البصمات، وأخذ القرائن لفك غموض وملابسات الجريمة.