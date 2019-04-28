أمير «الشمالية» يوجّه بتسخير الطواقم الطبية لتقديم الخدمة لأهالي المنطقة

افتتح الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم، مركز العقم والإنجاب بمستشفى النساء والولادة بعرعر.

وكان في استقباله بمقر المستشفى مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة عبدالله بن ولمان العازمي، وعدد من القيادات في القطاع الصحي. واطلع على الخدمة الطبية التي يقدمها المركز وما يحتويه من أجهزة ومعدات طبية متقدمة .

ونوه أمير منطقة الحدود الشمالية بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، للقطاع الصحي، وحرصهما على توفير سبل الحياة الكريمة للمواطنين .

والتقى بالكادر الطبي، ووجّه ببذل جميع الإمكانات وتسخير الطواقم الطبية لتقديم الخدمة بالجودة المطلوبة لأهالي المنطقة.