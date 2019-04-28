السعودية اليوم / " أحكام الصيام ".. في محاضرة بالنابية غدا



القطيف 22 شعبان 1440 هـ الموافق 27 أبريل 2019 م واس

ينظم فرع وزارة الشؤون الاسلامية والدعوة والارشاد بالتعاون مع المكتب التعاوني للدعوة والارشاد وتوعية الجاليات بمحافظة القطيف، غداً ، محاضرة بعنوان " أحكام الصيام "، يلقيها عضو مركز الدعوة والارشاد بالدمام الشيخ مسند بن محسن القحطاني، وذلك في الجامع الكبير بالنابية .

وتأتي هذه المحاضرة ضمن نشاطات الفرع للموسم الحالي بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك .

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