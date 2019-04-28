السعودية | “الإسكان”: 3 مليارات ريال لتمويل مصانع البناء الحديثة العام الجاري

المناطق - الرياض

كشف سيف السويلم؛ المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان أن المبالغ المرصودة لتمويل المصانع في مختلف تقنيات البناء الحديث خلال العام الجاري 2019، تقدر بنحو ثلاثة مليارات ريال.

وأوضح السويلم وفقا لـ”الاقتصادية” أنه تم تمويل ستة مصانع بقيمة 351 مليون ريال حتى الآن، وهنالك موافقات لمصانع أخرى سيتم الإعلان عنها لاحقا.

وحول إمكانية دخول مصانع أجنبية في تقنيات البناء الحديث، أوضح أن أبواب الاستثمار في السوق السعودية مرحب بها، وذلك لجذب أحدث التقنيات وتوطينها، وهو جزء من استراتيجية ونهج الاستثمار في المملكة في مختلف الصناعات.

وأشار إلى أن هناك 50 مصنعا متخصصا في تقنيات البناء الحديث في مراحل التأهيل التقني، واستكمال دراسات الجدوى لتمويلها حال جاهزيتها.

ولفت إلى أن صناعة أنظمة البناء والمواد مرت عبر مراحل عدة، تميزت بالتطوير والبحث والتخطيط حتى وصلت إلى جيل أصبح العامل البشري فيه شبه منعدم، إذ يعتمد على تقنيات حديثة ومتطورة، وتم تطبيق أول تجاربها في السعودية أخيرا، من خلال بناء منزل بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، التي تأتي كجزء من البناء المستقبلي.