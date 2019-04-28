بلدية أحد المسارحة تتجاوب مع “المواطن” وتباشر سفلتة الشوارع

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بلدية أحد المسارحة تتجاوب مع “متابعات الخليج 365” وتباشر سفلتة الشوارع
متابعات الخليج 365 ـ علي مدخلي ـ جازان
تجاوبت بلدية محافظة أحد المسارحة مع التقرير المنشور في “متابعات الخليج 365” بتاريخ 03/ 04/ 2019، والذي جاء بعنوان: بعد انتظار 6 سنوات.. أين اختفى مقاول السفلتة في أحد المسارحة؟، حيث شوهدت معدات مقاول المؤسسة المتعهدة بالسلفتة تباشر أعمالها في عدد من شوارع المحافظة بعد اختفائها منذ حوالي 3 أشهر.
“متابعات الخليج 365” تثمن لأمين منطقة جازان، نايف بن مناحي بن سعيدان، تجاوبه معها وتواصله المباشر مع محرر الصحيفة بهذا الخصوص، وكذلك رئيس بلدية أحد المسارحة المهندس سلمان الفيفي ورئيس المجلس البلدي يحيى فقيهي.
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