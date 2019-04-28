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فيديو.. أمير نجران بالنيابة يتناول القهوة مع الشباب في منتزه الملك فهد
متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - نجران
التقى أمير منطقة نجران بالنيابة، الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز، عصر اليوم السبت، بمجموعة من الشباب المتنزهين، وذلك بمنتزه الملك فهد بمنطقة نجران.
وأظهر مقطع فيديو، مشاركة الأمير تركي بن هذلول للشباب في تناول القهوة، كما استمع إلى مطالبهم وملاحظاتهم.
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