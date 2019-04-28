‏فيديو.. أمير نجران بالنيابة يتناول القهوة مع الشباب في منتزه الملك فهد

2019-04-27

متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - نجران

التقى أمير منطقة نجران بالنيابة، الأمير ‎تركي بن هذلول بن عبدالعزيز، عصر اليوم السبت، بمجموعة من الشباب المتنزهين، وذلك بمنتزه الملك فهد بمنطقة نجران.

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وأظهر مقطع فيديو، مشاركة الأمير تركي بن هذلول للشباب في تناول القهوة، كما استمع إلى مطالبهم وملاحظاتهم.

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