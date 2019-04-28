الان تتابع قتلى وجرحى في هجوم مسلح على كنيس يهودي بكاليفورنيا والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365-متابعات سقط قتيل و 3 جرحى بإطلاق نار في كنيس بكاليفورنيا ،اليوم. و اعتقلت الشرطة الأمريكية رجلا على صلة بحادث إطلاق نار على كنيس يهودي في مدينة سان دييجو،بولاية كاليفورنيا الأمريكية، اليوم، السبت وأدى إلى إصابة عدد غير معلوم من الأشخاص، حسبما ذكرت مصادر الشرطة .

ووقع الحادث في كنيس “تشاباد بواي”حسبما ذكرت شبكة “سي إن بي سي” الأمريكية.

وكانت الشرطة قد استجابت في البداية لبلاغات عن رجل يحمل سلاحا وحذرت السكان بالابتعاد عن المنطقة.

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