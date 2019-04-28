شاهد ..حرس الحدود بمكة ينقذ بحارا فلبينياً أصيب على متن ناقلة في البحر الأحمر

جدة - عمرو شويل الخليج 365-الرياض

تمكنت الدوريات البحرية التابعة لقاعدة الأمير محمد بن نايف البحرية بجدة، اليوم الخميس الموافق ٢٠/ ٨/ ١٤٤٠هـ، من إنقاذ بحار فلبيني الجنسية، تعرض لإصابة في يده اليسرى، على متن ناقلة في البحر الأحمر في طريقها إلى الصين.

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وأوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود المقدم/ مسفر بن غنام القريني بأنه في إطار تنفيذ مهام المملكة العربية السعودية بالاتفاقية الدولية للبحث والإنقاذ البحريين (لعام 1979)، واستمراراً للمهام الإنسانية التي يقدمها حرس الحدود ممثلة في عمليات البحث والإنقاذ، فقد تلقى مركز تنسيق البحث والإنقاذ بجدة ( JMRCC) بحرس الحدود بقيادة منطقة مكة المكرمة، بلاغ من وحدة أمن ميناء جدة الإسلامي، اليوم الخميس (الموافق ٢٠/ ٨/ ١٤٤٠هـ)، يفيد بوجود حالة مرضية لمصاب فلبيني الجنسية، يبلغ من العمر (٣١ عاماً)، لديه إصابة في يده اليسرى، على متن الناقلة ( CAPE LAMBERT )، في البحر الأحمر، ترفع علم جمهورية جزر مارشال، وهي قادمة من ميناء بور سعيد في طريقها إلى الصين، وبعد تحديد موقعها، اتضح أنها تبعد عن ميناء جدة الإسلامي مسافة ( ١٤) ميلاً بحرياً تقريباً باتجاه الغرب”.

وأضاف:” على الفور، تمّ تكليف زورق حرس الحدود (الجوف ١٠١)، يرافقه كادر طبي تابع لقاعدة الأمير محمد بن نايف البحرية، والتواصل مع كابتن السفينة لتحديد نقطة الالتقاء، وتمّ ذلك في الموقع المحدد، وإخلاء المصاب”.

واختتم المتحدث الرسمي أنه تم تقديم المساعدة اللازمة للمصاب، والتوجه إلى رصيف ميناء جدة الإسلامي، والتنسيق مع الجهات المعنية والوكيل الملاحي للسفينة، واستدعاء سيارة إسعاف الهلال الأحمر السعودي لنقله إلى أحد مستشفيات محافظة جدة لتلقي العلاج اللازم.