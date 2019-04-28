شكرا لقرائتكم خبر عن طائرات تحالف دعم الشرعية في اليمن تستهدف تعزيزات حوثية في ذمار والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (عدن)

استهدفت طائرات تحالف دعم الشرعية في اليمن تعزيزات لميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في محافظة ذمار، جنوب العاصمة اليمنية صنعاء.

وقال مصدر عسكري يمني في تصريح نقله موقع (سبتمبر نت ) التابع للقوات المسلحة اليمنية، إن مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن استهدفت بخمس غارات تعزيزات لمليشيا الحوثي الانقلابية التابعة لإيران، في منطقة قاع الحقل بمديرية ضوران آنس غرب مدينة ذمار، مركز المحافظة.

وأسفرت الغارات عن مقتل وجرح عدد من عناصر مليشيا الحوثي الإرهابية وتدمير آليات وعربات محملة بعناصر وأسلحة كانت الميلشيا تحاول دفعها إلى محافظة الضالع جنوب اليمن.