شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة العاصمة المقدسة لـ "الخليج 365": أبلغنا الشركة بعدم سحب المركبات من أمام المساجد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز الربيعي (مكةالمكرمة)

أكد المتحدث باسم أمانة العاصمة المقدسة المهندس رائد سمرقندي لـ«الخليج 365»، إبلاغ الشركة المشغلة لمواقف السيارات في العاصمة المقدسة بعدم سحب المركبات التي تقف بشكل نظامي من أمام المساجد.

وقال سمرقندي «نفيدكم بأن الأمانة حريصة على خدمة المواطنين والزوار وتسعى مع الشركة المشغلة على تلافي جميع الملاحظات التي ترد وتتم معالجتها بشكل مستمر وتعمل على التطوير والتحسين، وأن المشروع يخضع لمعايير واشتراطات».

وأوضح أن الأمانة وجهت الشركة بألا يتم سحب السيارات الواقفة بشكل نظامي أمام المساجد في أوقات الصلوات، وفي حال الوقوف بطريقة تعيق الحركة أو مخالفة للنظام يتم سحب المركبة إلى أقرب حجز تابع للشركة والتعاون للصالح العام.

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يأتي ذلك بعد أن تعرضت سيارات المصلين للمخالفات ومنعها من الوقوف وقت الصلوات أمام المساجد التي نصبت فيها الشركة أجهزة الدفع.

من جهة أخرى، وجه أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد القويحص، بالسماح لتواجد عربات الطعام (فود ترك) في مواقف حجز السيارات بطريق مكة جدة السريع مجاناً خلال شهر رمضان المبارك.

جاء ذلك خلال تفقده اليوم (السبت) عددا من المشاريع التنموية بالعاصمة المقدسة، بدأت بمنطقة الحظائر بالكعكية مطلعاً على خطة العمل، كما استمع الى شرح مفصل عن الأعمال المقدمة وشدد على ضرورة إنجازها في الوقت المقرر، وضرورة الاهتمام وبذل أقصى الجهود الممكنة من أجل تقديم أفضل الأعمال لخدمة أهالي منطقة مكة المكرمة.