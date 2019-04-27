، إحدى مشهورات مواقع التواصل تثير الاستياء بعد تسويقها منتجًا بطريقة مستهجنة ،

محمد بن مسعود - الدمام - إعلامي يستنكر الدعوات غير الأخلاقية بالمقطع ويطالب بقوانين لإيقاف "المهازل"

فيما امتنع برنامج "يا هلا" على قناة "روتانا خليجية" عن بث مقطع تسويقي لمنتج، روّجت له إحدى مشهورات مواقع التواصل الاجتماعي لاحتوائه على عبارات خادشة للحياء، طالب مقدِّم البرنامج الإعلامي جمال المعيقل وزارة التجارة والاستثمار ومجلس الشورى بسَنّ أنظمة وقوانين لإيقاف تلك المهازل والرسائل والمقاطع التي تسوِّق ضد مبادئ ديننا وعاداتنا وقيمنا ومجتمعنا، وتؤثر في جيلنا!

وفي التفاصيل، علّق الإعلامي جمال المعيقل على الفيديو المثير للجدل لواحدة من مشاهير مواقع التواصل مستنكرًا الدعوات غير الأخلاقية التي حملها المقطع!

وقال "المعيقل" في برنامج "يا هلا" الليلة: "هذا المقطع قلة أدب، وقلة حياء، ويخلو من الذوق تجاه كل ما يخص قيمنا ومبادئ الدين وأخلاقيات المجتمع السعودي".

وأشار إلى أن ما أثار غضب الناس واستنكارهم من المقطع هو الرسالة والدعوة التي حاولت تلك "المشهورة" بثها.

وأكد أن "التسويق للشذوذ والإباحية أمر مقزز جدًّا!".

لافتًا إلى أن التسويق لم يكن يومًا ضد مبادئ المجتمع أو قيمه أو مبادئ دينه وعاداته!!

وكانت إحدى مشهورات مواقع التواصل قد أثارت الاستهجان والغضب والاستياء إثر ظهورها في مقطع لتسويق أحد المنتجات، واستخدمت عبارات مسيئة وجارحة للذوق والحياء! إذ ذكرت في المقطع المثير للجدل عبارات خادشة للحياء. "الغذاء والدواء" تلاحق "مسوقة تجميل" قانونياً بعد سناب "المساج"