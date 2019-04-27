، ملعب الجوهرة يستضيف ثلاث مباريات في كأس الاتحاد الآسيوي ،

محمد بن مسعود - الدمام - قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اعتماد ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة ملعبًا محايدًا لثلاث مباريات في كأس الاتحاد الآسيوي 2019م.

وسيستضيف الاتحاد السعودي لكرة القدم ثلاث مباريات في كأس الاتحاد الآسيوي 2019، وهي المباريات التي ستجمع هلال القدس الفلسطيني أمام الجيش السوري في الثلاثين من شهر إبريل الجاري، والنجمة اللبناني في الثالث والسادس من شهر مايو المقبل.

ومن المقرر أن تبدأ وفود الأندية المشاركة بالتوافد إلى مدينة جدة مساء اليوم، حيث ستصل بعثة ناديي هلال القدس الفلسطيني والجيش السوري، فيما ستصل بعثة النجمة اللبناني في وقت لاحق، إيذانًا بإقامة المباريات التي ستنطلق الثلاثاء المقبل.