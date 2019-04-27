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محمد بن مسعود - الدمام - خالف الخبير التحكيمي محمد ما ذهب له حكم مواجهة الاتحاد والنصر الألماني فليكس بريش في أهم لقطة مفصلية كادت تحرم الاتحاد بطاقة التأهل وتحديدًا عند الدقيقة 85 بتأكيده عدم صحة قرار الحكم باحتساب ركلة جزاء ضد المدافع أحمد عسيري وهو القرار الذي ترتب عليه إلغاء هدف الكسندر بيرجوفيتش الثالث كونه جاء من الهجمة ذاتها.
وأضاف: تغاضى الحكم تجاه سعود عبدالحميد بعدم منحه بطاقة صفراء عند الدقيقة 7 بعد احتكاكه القوي مع بيتروس على خط الملعب الجانبي.
فيما صادق فودة على جميع القرارات التي اتخذها حكم المواجهة أبرزها صحة إلغاء هدف غاري رودريغز عند الدقيقة 67 بداعي التسلل.
فودة : قرار تحكيمي خاطئ كاد يحرم الاتحاد بطاقة التأهلعبدالله الشهري الخليج 365 2019-04-27
خالف الخبير التحكيمي محمد ما ذهب له حكم مواجهة الاتحاد والنصر الألماني فليكس بريش في أهم لقطة مفصلية كادت تحرم الاتحاد بطاقة التأهل وتحديدًا عند الدقيقة 85 بتأكيده عدم صحة قرار الحكم باحتساب ركلة جزاء ضد المدافع أحمد عسيري وهو القرار الذي ترتب عليه إلغاء هدف الكسندر بيرجوفيتش الثالث كونه جاء من الهجمة ذاتها.
وأضاف: تغاضى الحكم تجاه سعود عبدالحميد بعدم منحه بطاقة صفراء عند الدقيقة 7 بعد احتكاكه القوي مع بيتروس على خط الملعب الجانبي.
فيما صادق فودة على جميع القرارات التي اتخذها حكم المواجهة أبرزها صحة إلغاء هدف غاري رودريغز عند الدقيقة 67 بداعي التسلل.
27 إبريل 2019 - 22 شعبان 1440
11:48 PM
خالف الخبير التحكيمي محمد ما ذهب له حكم مواجهة الاتحاد والنصر الألماني فليكس بريش في أهم لقطة مفصلية كادت تحرم الاتحاد بطاقة التأهل وتحديدًا عند الدقيقة 85 بتأكيده عدم صحة قرار الحكم باحتساب ركلة جزاء ضد المدافع أحمد عسيري وهو القرار الذي ترتب عليه إلغاء هدف الكسندر بيرجوفيتش الثالث كونه جاء من الهجمة ذاتها.
وأضاف: تغاضى الحكم تجاه سعود عبدالحميد بعدم منحه بطاقة صفراء عند الدقيقة 7 بعد احتكاكه القوي مع بيتروس على خط الملعب الجانبي.
فيما صادق فودة على جميع القرارات التي اتخذها حكم المواجهة أبرزها صحة إلغاء هدف غاري رودريغز عند الدقيقة 67 بداعي التسلل.
، فودة : قرار تحكيمي خاطئ كاد يحرم الاتحاد بطاقة التأهل ،
المصدر : الخليج 365
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