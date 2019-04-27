، "الشوارب" .. تحدٍ من نوع جديد يكتسح الملاعب السعودية ،

محمد بن مسعود - الدمام - بعد تحدي التيفو والذي شهدته مدرجات الملاعب السعودية أخيرًا وأصبحت الجماهير تتفنن في تصميمه ليكون الأجمل ظهرت موضة جديدة في أوساط المدرجات تحديًا من نوع آخر الشنب أو الشارب الطويل.

ورصدت كاميرات البث التلفزيوني مساء اليوم في ملعب الجوهرة في اللقاء الذي جمع فريقي النصر والاتحاد ضمن مباريات نصف النهائي بكأس الملك اثنين من المشجعين محاطين بالجماهير في مشهد لا يخلو من الطرافة وهما يتباهيان بطول الشوارب وسط صيحات وتفاعل الجماهير والتي تجاوزت الـ40ألفًا.

وأظهرت المشجعين بعلامات التحدي فيما بينهما في الشاشات العملاقة بالملعب فهل تكون التقليعة الجديدة للمدرجات لتحل محل التيفو؟

وكان فريق الاتحاد الأول لكرة القدم قد تأهل إلى المباراة النهائية لكأس خادم الحرمين الشريفين بعد أن تغلب على فريق النصر بنتيجة كبيرة بلغت أربعة أهداف مقابل هدفين، وذلك في ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة ضمن نصف النهائي.