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محمد بن مسعود - الدمام - أكد المغربي نورالدين أمرابط لاعب النصر أنه خاطر بالعودة من الإصابة للعب مباراة الاتحاد في نصف نهائي كأس الملك، ما أدى إلى تفاقمها بعد المواجهة التي خسرها فريقه 2-4.
وقال في تصريح تلفزيوني بعد المباراة: "إصابتي في عضلة الفخذ تفاقمت وخاطرت كثيرًا باللعب اليوم والآن أحتاج إلى الراحة لأسبوعين".
وتابع: كانت مباراة صعبة، فالاتحاد قدم مباراة كبيرة ونحن لعبنا بشكل عالٍ وأضعنا بعض الفرص ولكن الاتحاد سجل عبر الهجمات المرتدة.
وأضاف: الخسارة لن تؤثر على مسار الدوري، وقال: هي نتيجة سلبية في الكأس ونحن محبطون ولكن التركيز الآن هو على مباريات الدوري المتبقية.
أمرابط : خاطرت باللعب أمام الاتحاد فتفاقمت إصابتيصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-04-27
أكد المغربي نورالدين أمرابط لاعب النصر أنه خاطر بالعودة من الإصابة للعب مباراة الاتحاد في نصف نهائي كأس الملك، ما أدى إلى تفاقمها بعد المواجهة التي خسرها فريقه 2-4.
وقال في تصريح تلفزيوني بعد المباراة: "إصابتي في عضلة الفخذ تفاقمت وخاطرت كثيرًا باللعب اليوم والآن أحتاج إلى الراحة لأسبوعين".
وتابع: كانت مباراة صعبة، فالاتحاد قدم مباراة كبيرة ونحن لعبنا بشكل عالٍ وأضعنا بعض الفرص ولكن الاتحاد سجل عبر الهجمات المرتدة.
وأضاف: الخسارة لن تؤثر على مسار الدوري، وقال: هي نتيجة سلبية في الكأس ونحن محبطون ولكن التركيز الآن هو على مباريات الدوري المتبقية.
27 إبريل 2019 - 22 شعبان 1440
11:30 PM
أكد المغربي نورالدين أمرابط لاعب النصر أنه خاطر بالعودة من الإصابة للعب مباراة الاتحاد في نصف نهائي كأس الملك، ما أدى إلى تفاقمها بعد المواجهة التي خسرها فريقه 2-4.
وقال في تصريح تلفزيوني بعد المباراة: "إصابتي في عضلة الفخذ تفاقمت وخاطرت كثيرًا باللعب اليوم والآن أحتاج إلى الراحة لأسبوعين".
وتابع: كانت مباراة صعبة، فالاتحاد قدم مباراة كبيرة ونحن لعبنا بشكل عالٍ وأضعنا بعض الفرص ولكن الاتحاد سجل عبر الهجمات المرتدة.
وأضاف: الخسارة لن تؤثر على مسار الدوري، وقال: هي نتيجة سلبية في الكأس ونحن محبطون ولكن التركيز الآن هو على مباريات الدوري المتبقية.
، أمرابط : خاطرت باللعب أمام الاتحاد فتفاقمت إصابتي ،
المصدر : الخليج 365
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