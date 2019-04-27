، أمرابط : خاطرت باللعب أمام الاتحاد فتفاقمت إصابتي ،

محمد بن مسعود - الدمام - أكد المغربي نورالدين أمرابط لاعب النصر أنه خاطر بالعودة من الإصابة للعب مباراة الاتحاد في نصف نهائي كأس الملك، ما أدى إلى تفاقمها بعد المواجهة التي خسرها فريقه 2-4.

وقال في تصريح تلفزيوني بعد المباراة: "إصابتي في عضلة الفخذ تفاقمت وخاطرت كثيرًا باللعب اليوم والآن أحتاج إلى الراحة لأسبوعين".

وتابع: كانت مباراة صعبة، فالاتحاد قدم مباراة كبيرة ونحن لعبنا بشكل عالٍ وأضعنا بعض الفرص ولكن الاتحاد سجل عبر الهجمات المرتدة.

وأضاف: الخسارة لن تؤثر على مسار الدوري، وقال: هي نتيجة سلبية في الكأس ونحن محبطون ولكن التركيز الآن هو على مباريات الدوري المتبقية.