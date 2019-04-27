، فهد المولد: الكأس لنا.. وطريقة لعب المدرب سبب تألق اللاعبين ،

محمد بن مسعود - الدمام - قال فهد المولد، لاعب فريق الاتحاد، عقب تأهُّل فريقه إلى المباراة النهائية لكأس خادم الحرمين الشريفين على حساب النصر: "كان اللقاء جميلاً وممتعًا للفريقين رغم الظروف المناخية الصعبة. وفي النهاية تمكنا من تحقيق الأهم، وهو خطف بطاقة الترشح".

وتابع: "مشكلة الفريق ليست مشكلة لاعبين، مع أنه تم تغيير واستقدام بعضهم في الانتقالات الشتوية؛ إذ كانوا يحتاجون إلى التأقلم، وحين تم ذلك ظهر الفريق بمستوى كبير؛ لأنهم عرفوا قيمة الاتحاد، وأحسوا بروحه نتيجة وقوف الجماهير معهم".

وأضاف: "أتوقع أن طريقة لعب المدرب التشيلي سييرا وراء تألق اللاعبين المحترفين الأجانب في الفترة الأخيرة؛ كونه ينتهج طريقة هجومية، واليوم كانوا يبحثوا عن الفوز أكثر من باقي اللاعبين؛ لأنهم ببساطة يتمنون إدخال الفرحة إلى قلوب مشجعي النادي".

وأوضح المولد أن سبب استبداله يعود إلى شعوره ببعض الآلام مطلع الشوط الثاني نتيجة شد عضلي؛ وعليه طلب مني المدرب الخلود للراحة لكنني فضلت متابعة اللعب لمدة عشرين دقيقة، وازداد الألم؛ وهو ما استدعى تدخُّل سييرا لاستبدالي خوفًا من تفاقم الإصابة.