، البرهان يكشف: البشير أراد استخدام القوة لفض الاعتصامات ،

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كشف عبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني، أن الرئيس المعزول عمر البشير "كان يريد استخدام القوة لفض الاعتصام".
وقال البرهان في مقابلة خاصة مع "العربية": "إن احتقان المشهد السياسي دفعنا لاتخاذ هذه الخطوة بأن تتدخل القوات المسلحة لوضع حد لمعاناة المواطنين".
كما نفى أي استخدام للسلاح أمام القيادة العامة للجيش، مشددًا على أن القوات المسلحة تصدت لكل من أراد تفريق الاعتصام بالقوة.
واعتبر أن القوات المسلحة حمت المواطنين من أي محاولات عنف، مضيفًا بأن القوات النظامية تعمل بتجانس تام لتأمين البلاد.
كذلك أكد أن "الرئيس المخلوع بالسجن، ومعظم رموز النظام السابق في سجن كوبر، ويتم التعامل معهم وفق القانون". موضحًا أن النيابة تتولى أمر التحقيق مع رموز النظام السابق كافة.
وأكد البرهان: "سلمنا كل ملف المحاكمات إلى النيابة لإكمال التحريات في معظم جرائم القتل التي تمت خلال الأحداث".
وقال: "صدر قرار بتجميد النقابات كافة مؤخرًا".. لافتًا: "نفضل الابتعاد عن المحاصصة تمامًا".
البرهان يكشف: البشير أراد استخدام القوة لفض الاعتصاماتصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-04-27
كشف عبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني، أن الرئيس المعزول عمر البشير "كان يريد استخدام القوة لفض الاعتصام".
وقال البرهان في مقابلة خاصة مع "العربية": "إن احتقان المشهد السياسي دفعنا لاتخاذ هذه الخطوة بأن تتدخل القوات المسلحة لوضع حد لمعاناة المواطنين".
كما نفى أي استخدام للسلاح أمام القيادة العامة للجيش، مشددًا على أن القوات المسلحة تصدت لكل من أراد تفريق الاعتصام بالقوة.
واعتبر أن القوات المسلحة حمت المواطنين من أي محاولات عنف، مضيفًا بأن القوات النظامية تعمل بتجانس تام لتأمين البلاد.
كذلك أكد أن "الرئيس المخلوع بالسجن، ومعظم رموز النظام السابق في سجن كوبر، ويتم التعامل معهم وفق القانون". موضحًا أن النيابة تتولى أمر التحقيق مع رموز النظام السابق كافة.
وأكد البرهان: "سلمنا كل ملف المحاكمات إلى النيابة لإكمال التحريات في معظم جرائم القتل التي تمت خلال الأحداث".
وقال: "صدر قرار بتجميد النقابات كافة مؤخرًا".. لافتًا: "نفضل الابتعاد عن المحاصصة تمامًا".
27 إبريل 2019 - 22 شعبان 1440
10:58 PM
نفى أي استخدام للسلاح أمام القيادة العامة للجيش
كشف عبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني، أن الرئيس المعزول عمر البشير "كان يريد استخدام القوة لفض الاعتصام".
وقال البرهان في مقابلة خاصة مع "العربية": "إن احتقان المشهد السياسي دفعنا لاتخاذ هذه الخطوة بأن تتدخل القوات المسلحة لوضع حد لمعاناة المواطنين".
كما نفى أي استخدام للسلاح أمام القيادة العامة للجيش، مشددًا على أن القوات المسلحة تصدت لكل من أراد تفريق الاعتصام بالقوة.
واعتبر أن القوات المسلحة حمت المواطنين من أي محاولات عنف، مضيفًا بأن القوات النظامية تعمل بتجانس تام لتأمين البلاد.
كذلك أكد أن "الرئيس المخلوع بالسجن، ومعظم رموز النظام السابق في سجن كوبر، ويتم التعامل معهم وفق القانون". موضحًا أن النيابة تتولى أمر التحقيق مع رموز النظام السابق كافة.
وأكد البرهان: "سلمنا كل ملف المحاكمات إلى النيابة لإكمال التحريات في معظم جرائم القتل التي تمت خلال الأحداث".
وقال: "صدر قرار بتجميد النقابات كافة مؤخرًا".. لافتًا: "نفضل الابتعاد عن المحاصصة تمامًا".
، البرهان يكشف: البشير أراد استخدام القوة لفض الاعتصامات ،
المصدر : الخليج 365
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