“المرور” يكشف عن المناطق التي يُتاح فيها الاعتراض على المخالفات عبر “أبشر”

كشفت الإدارة العامة للمرور عن المناطق التي يُتاح فيها عبر منصة “أبشر” الاطلاع على صور المخالفات المرورية، والتي تُمكّن المعترض من تقديم اعتراضه إلكترونيا في حالة عدم صحة المخالفة.
وأوضح حساب المرور على “تويتر” اليوم (السبت)، أن الخدمة تعمل حاليا في منطقتين فقط من مناطق المملكة، هما منطقتا القصيم والمدينة المنورة، وستعمَّم قريباً على كافة المناطق، وذلك ردا على تساؤل مغرد بأن موقع “أبشر” لا يسمح بالاعتراض على مخالفة مرورية تم رصدها عليه بالخطأ. يُذكر أن الخدمة تسمح بتسجيل الاعتراض على المخالفات المسددة وغير المسددة خلال 30 يوما من تاريخها، عبر “أبشر”، وفي حال لم تتم معالجة الاعتراض خلال 7 أيام عمل، يمكن مراجعة هيئة الفصل في المنازعات.
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