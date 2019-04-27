بعد انقطاع لأكثر من عام .. الكاتب الساخر “خلف الحربي” يكشف سبب توقفه عن الكتابة -فيديو

كشف الكاتب خلف الحربي عن السبب وراء توقفه عن كتابة المقالات منذ أكثر من عام مضى، وذلك أثناء لقاء تلفزيوني في برنامج بالمختصر المذاع على قناة mbc. وقال الحربي: ” وقفت لضغوط العمل التلفزيوني ، ولأني اقتنعت بأن صاحب بالين كذاب ،اتمنى أن أعود للكتابة بـ”عكاظ”، كل يوم أقوم الصبح وأقول برجع أكتب ،أكلم الزملاء في عكاظ وأقولهم الأسبوع الجاي أو الشهر الجاي ، أشعر بالحنين لكن أحس هذه الفترة أني غير متفرغ ذهنيا”. وأضاف : ” وضع الصحف الحالي يحتاج مراجعة ، أنا أعتقد إني أحتاج على الأقل أوقف سنة أو أكثر في حالة مراجعة، وأني أرتب أوراقي أيضا مع العمل الدرامي في نفس الوقت”.

وأردف الحربي ردا على سؤال من مقدم البرنامج : ” هناك تغيرات مهمة في إقبال القارئ على الصحف وتعاطيه مع المقال ودخول السوشيال ميديا كمنافس على الخط، فالاستقطابات التي نعيشها اليوم أو الصراعات والحملات الإعلامية الموجهة بشكل مريع ضد البلد تحتاج أنك نراجع كيف تواجه كيف تنقد ومتى”. وأشار الحربي إلى أن الجو الإعلامي الحالي غير جذاب للقارئ وانحسار القراء سبب كافي للمراجعة موضحًا أنه إذا عاد لكتابة المقال سيكون في عكاظ لأنه بيته وعلاقته الطيبة بالعاملين ولكنه أكد أن وقتها “لكل حادث حديث “. والجدير بالذكر أن الكاتب خلف الحربي كان يكتب في صحيفة “عكاظ” في زاوية “على شارعين” وهي زاوية تتناول الموضوعات بطريقة ساخرة”.