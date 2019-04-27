بدأت المديرية العامة لمكافحة المخدرات في نشر رسائل توعوية بأضرار المخدرات على صحة الفرد والمجتمع، وذلك بالتعاون مع وزارة النقل. وتضمنت الحملة نشر رسائل توعوية في اللوحات الإرشادية على الطرق الرئيسية بالمملكة، تحت شعار “عزيمة وطن”.
ومن ضمن الرسائل التي بثتها مكافحة المخدرات: “فضول خادع.. فتجربة.. فإدمان.. فهلاك”، في إشارة إلى مراحل تعاطي المخدرات، حيث يبدأها الشخص من باب الفضول والرغبة في معرفة تأثيرها، ومن ثم يجربها فيقع ضحية لها ويصبح مدمناً ولا يستطيع الابتعاد عنها، وهو ما يفضي به في النهاية إلى الهلاك.
كانت هذه تفاصيل خبر “فضول خادع.. فتجربة.. فإدمان.. فهلاك”.. طريق المخدرات من البداية إلى النهاية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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