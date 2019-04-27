باشرت شرطة ووحدة الحماية بعنيزة، واقعة صعود طفلين سطح أحد المنازل بحي يقع شرق المحافظة، بعد تداول فيديو وثّقه أحدهم، أظهر صعود الطفل وسيره على سطح المنزل بطريقة خطرة، إذ كاد أن يسقط لولا لطف الله، وفي لحظات لحقت به أخته.
وتم استجواب الأب، الذي أكد أنه كان خارج المنزل ولم يعلم، والأم غفلت عنهم، وكُتب عليه إقرار مع مراجعة دار الحماية ببريدة.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: طفلان يسيران بطريقة خطرة على سطح منزل في عنيزة.. واستجواب أسرتهما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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