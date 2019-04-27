“ويكيبيديا” تعلن: استرجعنا التخريب الذي طال مقالة مدرب الهلال الجديد

أعلنت الموسوعة الرقمية العالمية “ويكيبيديا” في نسختها العربية أنها استرجعت جميع التخريب الذي حصل في مقالة المدرب الهلالي الجديد البرازيلي “بيريكليس تشاموسكا”، مؤكدة أنها حمتها لتجنب أي تخريب.
وكانت المعلومات الموثوقة التي تتعلق بالمدرب البرازيلي “تشاموسكا” قد تعرضت للتزييف والتخريب بعد لحظات من إعلان إدارة نادي الهلال بشكل رسمي إقالة الروماني “زوران” من تدريب الفريق الأول لكرة القدم، وإسناد المهمة إلى البرازيلي “تشاموسكا” بعد استعارته من فريق الفيصلي؛ ليقود الفريق حتى نهاية الموسم الحالي.
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