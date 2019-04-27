نشر رجل الأعمال السعودي الأمير الوليد بن طلال صورة حديثة على حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” لحفيداته”. وأظهرت الصورة حفيدات الأمير وهن نائمات بجوار بعضهن خلال نزهة برية. وعلق الوليد على الصورة: “حفيداتي بنات خالد الوليد وريم الوليد وبعد يوم طويل في البر”. وانهالت التعليقات على الصورة من المغردين الذين دعوا للأمير أن يحفظ حفيداته الصغيرات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد: الوليد بن طلال ينشر صورة لحفيداته وهن ئائمات في البر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.