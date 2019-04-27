أمين مكة يشدد على ضرورة إنجاز المشروعات التنموية بالمنطقة دون تأخير

شدد أمين العاصمة المقدسة، المهندس محمد بن عبدالله القويحص، اليوم السبت، على ضرورة إنجاز المشروعات والأعمال المتعلقة بخدمة المواطنين والمعتمرين، استعدادًا لشهر رمضان الكريم.

وللوقوف على سير الأعمال الخدمية، ومتابعة معدلات الأداء في إنجاز بعض المشروعات، تفقد القويحص، عددًا من المشروعات التنموية بالمنطقة، بدأت بمنطقة الحظائر بالكعكية، مطلعًا على خطة العمل، كما استمع إلى شرح مفصل عن الأعمال المقدمة، فيما شدد على ضرورة إنجازها في الوقت المقرر، وضرورة الاهتمام، وبذل أقصى الجهود الممكنة من أجل تقديم أفضل الأعمال لخدمة أهالي منطقة مكة المكرمة.

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في الإطار ذاته، اطَلع القويحص، على سير الأعمال في مبنى وكالة الخدمات الجديد بالكعكية، ثم انتقل إلى مواقف حجز السيارات بطريق الليث؛ للوقوف على آخر الاستعدادات لتشغيل المواقف خلال شهر رمضان المبارك، كما وقف على الموقع الجديد للحظائر بمنطقة طريق الليث، مطلعًا على جاهزيتها وآخر الأعمال التي تمت في المسلخ الجديد.

وانتقل القويحص، إلى تقاطع (طريق علي بن أبي طالب) مع طريق (مكة ـ جدة) السريع، مشددًا على الجهاز المشرف بضرورة إنجاز الأعمال في أسرع وقت ممكن، استعدادًا لاستقبال الزوار والمعتمرين في شهر رمضان المبارك، فيما تفقد مواقف حجز السيارات بطريق (مكة ـ جدة) السريع, مشيدًا بالأعمال التي جرى تجهيزها، من تخطيط وتهيئة للمرافق ودورات المياه.

ووجَه القويحص، بالسماح لوجود عربات الطعام «فود ترك» في مواقف حجز السيارات مجانًا خلال شهر رمضان المبارك لعام ١٤٤٠هـ، مختتمًا جولته التفقدية بالوقوف على الأعمال المنجزة في مسلخ وادي هميجة، مطالبًا بسرعة إنهاء المشروعات حسب الجداول الزمنية المحددة دون تأخير.