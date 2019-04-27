السعودية اليوم / مليشيا الحوثي تواصل انتهاك حقوق الإنسان بحملة مداهمات وخطف لمدنيين في محافظة الضالع اليمنية



عدن 22 شعبان 1440 هـ الموافق 27 إبريل 2019 م واس

واصلت مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران انتهاكها لحقوق الإنسان بشنها حملة مداهمات واختطافات واسعة لمناهضين لها في مناطق سيطرتها في محافظة الضالع جنوب اليمن.

وقالت مصادر محلية لموقع (سبتمبر نت) التابع للقوات المسلحة اليمنية إن المليشيا الإرهابية نفذت حملتها في مديرية الحشا غرب المحافظة وداهمت خلالها عدة منازل وخطفت مدنيين واقتادتهم إلى جهة غير معلومة.

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23:29ت م

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